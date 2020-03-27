Tüm kulüpler test yaptırmaya başladı

Son dönemde yaşanan korona virüs vakalarının artması üzerine başta Süper Lig, TFF 1., 2., ve 3. Lig olmak üzere tüm kulüplerde teknik heyet, futbolcular ve çalışanlara yeni tip korona virüs (Kovid-19) testi yapılmaya başlandığı öğrenildi. 15 dakikada yapılan tanı kiti uygulamasıyla kulüpler testleri yaptırıp oyuncularını ve çalışanlarını yeniden evlerine gönderiyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'da herhangi bir vakaya rastlanmazken diğer kulüplerden gelecek sonuçlar da merakla bekleniyor.

BÜTÜN İZİNLER UZATILDI

Türkiye Futbol Federasyonu tüm kulüplerden gelecek test sonuçlarına göre lig takvimini belirleyecek. MHK'de hakemler, gözlemciler ve temsilcilerde korona virüse rastlanmadığını duyurmuştu. Bu arada kulüpler bu hafta içinde yapmayı planladıkları idmanları da iptal edip verdikleri izinleri uzattı. Federasyonun önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği kanalıyla kulüp başkanlarıyla telekonferans şeklinde toplantı yapacağı ve gelişmeleri değerlendireceği bildirildi.