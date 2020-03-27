Yabancılar kaçıyor

ING Basketbol Ligi’de üç takım haricindeki tüm ekipler yabancı oyuncularını ülkelerine yolladı.

Basketbolda ülkemizi Avru-pa kupalarında temsil eden Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka'nın dışındaki tüm kulüp-ler yabancı oyuncularını ülkelerine gönderdi. Bir çok yıldız isim kendi ülkelerine dönerken sözleşmele-ri karşılıklı anlaşarak fesih edildi. Özellikle Bahçeşehir ve Türk Tele-kom Avrupa maçlarını hesaba kat-madan oyuncularıyla vedalaşırken, dün FIBA'dan gelen karar sonrası izleyecekleri yol haritası merak-la bekleniyor. Bu kulüpler dışında Erkek Basketbol Ligi'ndeki diğer takımlarda yabancı oyuncularıy-la yolları ayırırken, gelirlerin sıfıra yaklaşması nedeniyle Pınar Karşıyaka, Efes ve Fenerbahçe'nin nasıl tedbirler alacağı merak konusu.