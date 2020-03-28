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Haberler Spor Akigo’da kale düşmez

Akigo’da kale düşmez

Akigo’da kale düşmez
Giriş Tarihi: 28.3.2020

Akhisarspor’un sezon başında Bolu’dan transfer ettiği 31 yaşındaki kaleci Gökhan bu yıl kalesinde güven verdi. Tecrübeli eldiven, 28 maçın 27’sinde banko oynadı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da kaleci Gökhan Değirmenci bu sezon kalesinde güven verdi. Ligdeki 28 maçın 27'sinde ilk 11'de kaleyi koruyan 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, hiç oyundan çıkmadan 2 bin 430 dakika sahada kalarak takımın bu yıl en uzun süre forma giyen ismi oldu.

GİZLİ SİLAHI ERHAN ÇELENK
Akhisarspor, Gökhan'ın kaleyi koruduğu maçlarda kalesinde 31 gol görerek ligin en az gol yiyen 5. takımı olmayı başardı. Akigo'da, bu sezon kadronun bankosu Erhan oldu. Tecrübeli sol kanat oyuncusu yeşil-siyahlı takımın bu sezon çıktığı 28 lig, 1 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası maçının tamamında süre alan tek futbolcu oldu. Bu 30 maçın 26'sına ilk 11'de başlayan Erhan, attığı 8 golle Burhan'la birlikte takımın en skorer ismi olmayı da başardı. Özellikle son haftalarda form grafiği artan, Akigo'nun gizli silahı olan 30 yaşındaki futbolcu 27 lig, 1 Süper Kupa maçında kaleyi koruyan Gökhan ve 27 maçta görev yapan Boşnak stoper Cocalic izledi. Antrenmanlara tekrar başlayacağı tarihi belirlemeyen Akhisar'da oyuncular verilen bireysel programlarla çalışıyor.

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