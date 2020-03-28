Beto Pimparel: En zorlu maçım

Göztepe'nin 37 yaşındaki Portekizli kalecisi ve takım kaptanı Beto Pimparel ülke basınına korona virüsü salgını ile birlikte önemli açıklamalarda bulundu. "Ailemi koruma ve onları savunma zorunluluğum var" diyen Beto, "Şu anda sorumlu hissediyorum. Hayatımda ve kariyerimdeki en zorlu maça çıkmış durumdayım. Bununla başa çıkabilirsek, hayatımın en iyi savunma performansını sergilemiş olacağım" ifadesini kullandı. Liglerin durdurulmasının çok doğru bir karar olduğunu belirten sarı-kırmızılı kaleci, "Ülkeden ayrılma iznimiz yok. Ailem ve ben 2 haftadır karantinadayız. Bu sırada İstanbul'a uçakla giderek, bir otelde kalmak zorunda kaldık. Açıkçası endişelendik. Salı günü bir maç oynadık. Federasyonun riskin farkına varması için uğraştık ve sonunda doğru karar alındı. Herkes evinde kişisel çalışmalarını yapıyor" dedi.