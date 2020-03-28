En güvenli yer Türkiye

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı önlem amaçlı yapılan 'Evde Kal' çağrısına ünlüler büyük destek veriyor. Evlerinden çıkmayan yıldız isimler, yaptıkları paylaşımlarla takipçilerine uyarılarda bulunuyorlar. Yıldız isimler ayrıca evlerinde nasıl vakit geçirdiklerini de gösteriyorlar. Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı ise yaptığı paylaşımın altına düştüğü notta ailesinin onu çağırdığını, ancak Türkiye'nin oradan daha güvenli olduğunu söylediğini açıkladı.