F.Bahçe’de tele idman!

Fenerbahçeli futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'de maçlara ara verilirken, Fenerbahçeli futbolculara özel program telekonferans sistemiyle uygulanıyor. Futbolcuların her biri yemesinden, içmesine kadar idman sürecince gözetim altına alınıyor. Kulüpten yapılan açıklamada idmanlardan sonra canı sıkılan futbolcuların telekonferans sistemiyle sohbet ettikleri ve çeşitli sosyal aktiviteleri gerçekleştirdikleri de öğrenildi.

BİRÇOK KULÜP AYNI

Sadece Fenerbahçe değil, birçok ekibin de telekonferans sistemiyle teknik direktörlerin gözetiminde çalışmalar yaptığı, kulüp doktorlarının ve yöneticilerin de bu sisteme dahil oldukları vurgulandı.