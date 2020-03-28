Fener’de 4 virüs vakası daha

Fenerbahçe'de Max Kruse ve bir sağlık çalışanında korona virüse rastlanmasının ardından olağanüstü günler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde yönetim dün kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada basketbol takımından 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide Kovid- 19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Açıklamada isim verilmezken söz konusu oyuncunun Datome olduğu iddia edildi. Bir süredir sosyal medyada hasta olduğunu söyleyen yıldız oyuncu ve sonucu pozitif çıkan diğer çalışanların hastanede tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Fenerbahçe'de daha önce sonucu pozitif olduğu açıklanan İdari Menajer Cenk Renda'nın ise son test sonucu negatif çıktı ve evine gönderildi.