  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor ‘Futbolcularımız evde çalışmalarını sürdürecek

‘Futbolcularımız evde çalışmalarını sürdürecek

‘Futbolcularımız evde çalışmalarını sürdürecek
Giriş Tarihi: 28.3.2020

YUKATEL Denizlispor kulüp binasının bulunduğu Haluk Ulusoy Tesisleri'nde üst düzey alarm verilirken, çalışanlar dışında girişler yasaklandı. Görevli personelin en sıhhi şartlarda çalışması için gerekli önlemler alındı. Başkan Ali Çetin, "Lütfen evde kalın" çağrısını yineledi. Çetin, koronavirüs ile mücadelede devlet yetkililerinin aldığı kararlara tüm kesimlerin harfiyen uymak zorunda olduğunu belirterek, "Çok kritik günlerden geçmekteyiz. Yukatel Denizlispor kulübü olarak spordan önce insan sağlığı bizim için daha önemli. 'Evde kal' çağrısına biz de kulüp olarak, mümkün olduğu kadar riayet etmek istiyoruz. Bu sebeple tesislerimizde gerekli önlemleri aldık. Bu dönemde tesislerde işler aksamayacak şekilde asgari personel görev alacak. Oyuncularımız da evlerinde çalışmalarını sürdürecek. Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Futbolcularımız evde çalışmalarını sürdürecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA