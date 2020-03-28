‘Futbolcularımız evde çalışmalarını sürdürecek

YUKATEL Denizlispor kulüp binasının bulunduğu Haluk Ulusoy Tesisleri'nde üst düzey alarm verilirken, çalışanlar dışında girişler yasaklandı. Görevli personelin en sıhhi şartlarda çalışması için gerekli önlemler alındı. Başkan Ali Çetin, "Lütfen evde kalın" çağrısını yineledi. Çetin, koronavirüs ile mücadelede devlet yetkililerinin aldığı kararlara tüm kesimlerin harfiyen uymak zorunda olduğunu belirterek, "Çok kritik günlerden geçmekteyiz. Yukatel Denizlispor kulübü olarak spordan önce insan sağlığı bizim için daha önemli. 'Evde kal' çağrısına biz de kulüp olarak, mümkün olduğu kadar riayet etmek istiyoruz. Bu sebeple tesislerimizde gerekli önlemleri aldık. Bu dönemde tesislerde işler aksamayacak şekilde asgari personel görev alacak. Oyuncularımız da evlerinde çalışmalarını sürdürecek. Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız" diye konuştu.