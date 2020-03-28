İyi ki buradayım

Altay’ın rekortmen kralı Paixao, Türkiye’nin koronavirüs salgını konusunda en güvenli ülkelerden biri olduğunu söyledi, Portekizli, “Evimizde rahatız çünkü güvendeyiz” dedi.

TFF 1. Lig'in rekortmen gol kralı Altaylı Marco Paixao, Türkiye'nin korona virüs salgını konusunda en güvenli ülkelerden biri olduğunu söyledi. TFF tarafından liglerin süresiz ertelenmesinin ardından kulüpler hazırlıklarını bireysel ağırlıklı çalışmalarla sürdürürken, Paixao, Portekiz basınına yaptığı açıklamada "Güvendeyiz" dedi.

'BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ'

Türkiye'de, halkın çok büyük kısmının devletin aldığı tedbirlere uyduğunu söyleyen Paixao, "Türkiye'de tedbirler ve halkın duyarlılığı üst seviyede. Çoğu yer kapalı ve devletin aldığı tedbirlere vatandaşlar uyuyor. Yurt dışı seyahatlere getirilen sınırlamalar ve toplu taşımada alınan önlemler salgının yayılması karşısında etkin sayılacak tedbirlerden. Türk halkı da bu kritik süreci evinde geçirerek en doğru biçimde davranıyor" dedi. Paixao, ulusal ve uluslar arası futbol organizasyonlarının durumuna dair sorulan soruya ise şu sözlerle yanıt verdi: "Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlar görülmemiş kritik bir süreçte. Portekiz'de Benfica ve Porto şampiyonluk yarışında belirsizlik içinde. Kabul etmek gerek ki bu ilk kez yaşanan bir durum. İspanya ve birçok ülkede benzer belirsizlikler var. Verilen ara her lig için geçerli olmak üzere futbolcular, kulüp yönetimleri, federasyonlar ve camialar için zor bir süreç. Evde yaptığımız antrenmanlarla kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Kişisel bir karantina altındayız."



Altay'da kral kalmak istiyor

Altay'da yönetim boş durmuyor. Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Putsila ve Kappel'le yeni sezon için el sıkışan kurmaylar, Portekizli yıldızı Marco Paixao ile de masaya oturmaya hazırlanıyor. Altay yönetimini, İzmir'de mutlu ve başarılı olan Paixao ile Mayıs ayının sonunu beklemeden sözleşmeyi uzatmak için görüşme kararı aldı. Birçok teklif alan Portekizli oyuncu, Altay'da kalmak istiyor. Paixao, geçen sezon 29 golle kral olmuştu