Kaf-Kaf’ta hep aynı savunma

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da transfer yasağı olduğu için son 4 sezondur altyapı patenli oyuncularıyla liglerde mücadele ediyor. Kaf-Kaf'ta yaşanan bu süreçte en istikrarlı bölge savunma hattı oldu. Yeşil-kırmızılı ekipte son dört sezondur stoper Cenk Özbey ve Metin Peker yan yana oynuyor. Sakatlık veya ceza dışında takımda hiç kimse bu iki tecrübeli savunmacıyı kesmeyi beceremedi. 26 yaşındaki Metin Peker son 4 sezonda 125 karşılaşmada forma giyerken, 28 yaşındaki Cenk Özbey de 122 mücadelede görev yaptı. Yeşilkırmızılı kulübün altyapısında yetişen başarılı ikili, "Uzun yıllardır birlikte oynamanın büyük avantajlarını yaşıyoruz. Göz kapalı birbirimize pas verecek hale geldik. Birbirimizin avantaj ve dezavantajlarını çok iyi biliyoruz. Bu da bize büyük katkı sağlıyor. Tek düşüncemiz altyapısından yetiştiğimiz kulübümüzde şampiyonluk yaşamak olduğunu söylediler.