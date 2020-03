Kaptan Sinan’dan çağrı

Altınordu’nun tecrübeli futbolcusu Sinan Osmanoğlu, korona virüse karşı ‘Evde kal’ çağrısı yaptı, “Kaybedilen her dakika önemli. Her şey bizlerin elinde” diye konuştu.

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun tecrübeli takım kaptanı Sinan Osmanoğlu, korona virüse karşı 'Evde kalın' çağrısı yaptı. Dışarıda geçirilen her dakikanın çok tehlikeli olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Ülke olarak kaybettiğimiz her dakika çok ama çok önemli. Hayatın bir an önce normale dönmesi, sadece bizim elimizde. Sağlıklı kalmamız için tedbirlere uymamız şart" dedi.

'MENTAL MÜCADELE ŞART'

Bir süre sonra her şey geride kalacak ve normal hayatımıza başlayacağız. Fakat bu süreç, yaşadığımız dünyanın ne kadar önemli olduğunu bizlere ağır bir tabloyla gösterdi. Bundan ders almalı, doğaya daha da fazla saygı duymalıyız. Aralık ayından bu yana yaşanan travma, artık hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını da kanıtladı. Dünya, artık yeni bir güne uyanacak" diye konuştu. Evde spor yapmaya devam ederek, eşi Ecem ve oğlu Asil ile zaman geçirdiğini belirten Sinan, "Spor, insandaki mutluluk hormonunu tetikliyor. Virüse karşı sadece fiziksel değil mental olarak da mücadele vermemiz gerekiyor. Takım olarak sürekli birbirimizle görüşüyor, moralimizi üst seviyede tutuyor, verilen antrenman programlarını uyguluyor ve lig yarın başlayacakmışız gibi hazırlanıyoruz. Evde olan herkes bu günleri mutlaka spor yaparak geçirmeli" ifadelerini kullandı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ