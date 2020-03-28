Ligde küme düşme kaldırılsın

‘Daha önce liglerin 18-19 Nisan’da başlayacağını öngörmüştüm. Maçlaroynatılırsa 1 ayda tamamlanır. Ancak ortada büyük bir belirsizlik var. Düşmekaldırılabilir 1. Lig’den 4 takım alınır ve yeni sezon 22 takımla başlayabilir.”

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, futbolda yaşanan belirsizlik ve gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Uygun, liglerde düşmenin kaldırılmasını, TFF 1. Lig'den 4 takımın çıkarılarak 2020- 2021 sezonunun 22 takımla oynatılmasını, sezon sonunda 5 takımın düşürülmesini önerdi.



MAYIS'TA BAŞLAYABİLİR

Daha önce liglerin 18-19 Nisan'da başlayabileceği öngörüsünde bulunan Uygun, liglerin Mayıs'ın ilk haftası başlama ihtimali üzerine göre program yaptıklarını söyledi. Uygun, "Yeni sezon 22 takımla başlar, 5 takım düşer ve bir sonraki sezon 20 takımlı lige dönersiniz. 14 olan yabancı futbolcu sayısının her sezon 2'şer kişi azalmasıyla birlikte böylece 20 takımlı ligde takımlarda fazla şansı bulmayan Türk futbolcusunun da önünü açmış oluruz" dedi. Teknik patron Uygun, liglerin oynanmasına karar verilmesi halinde kalan 8 maçın 1 ayda tamamlanabileceğini sözlerine ekledi.



'Altyapılar canlanmalı'

Kulüplerin altyapıya daha fazla kaynak aktarması gerektiğine vurgu yapan teknik direktör Bülent Uygun, "Altyapılarda çalışan UEFA PRO-A ve B lisanslı antrenörlerin maaşları TFF tarafından verilmeli. Üniversitelerde ki spor adamları ile teknik heyetler desteklenerek, altyapılar daha bilimsel çalışmalı. Fırsat verilince Çağlar, Ozan vb. gibi futbolcuların neler yapabileceklerini Avrupa'da yazdıkları destanlar ile gördük" dedi.



'Kulüplerimiz batmış!'

Türkiye'de 5-6 kulübün haricinde kulüplerin batık duruma geldiğini vurgulayan teknik patron Bülent Uygun, "Kulüpleri teknik adamlar bu hale getirmedi. Tabi iki yöneticiler getirdi. Mali Genel Kurullarda aldıkları harcama yetkileri dışına çıkan yönetimler, bu paraları cebinden kulübe ödemeli. Bak bakalım o zaman kulüpler batıyor mu? Bu konu hep konuşuluyor ama bir türlü hayata geçirilemedi. TFF gerekli hamleleri acilen yapmalı " diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP