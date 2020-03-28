Menemen’in jokeri Ercan

TFF 1. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'da geçen sezon devre arasında Zonguldak Kömürspor'dan transfer edilen Ercan Coşkun takımın bankosu oldu. Sol bekte görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon stoper ve sağ bek bölgelerinde de forma giydi. Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Cenk Laleci'nin savunma hattındaki jokeri olan Ercan, görev yaptığı her mevkide performasıyla aşkış topladı.

1 GOL ATTI, 3 ASİST YAPTI

Savunmada görev yapmasına rağmen Ercan Coşkun bu sezon 3 asist yapmayı başardı ve rakip fileleri de 1 kez havalandırdı. Samsunspor altyapısında yetişen oyuncu kariyerinde forma giydiği 123 karşımlaşmada 3 gol atma başarısını gösterdi. Ercan'ın sahada yüreğiyle oynadığını belirten Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Savunma hattının neresinde görev versek üstesinden geliyor. Hırsıyla son düdüğe kadar formasını terletir. Onun sahadaki hırsı diğer arkadaşlarını da ateşliyor" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ