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Önce test sonra

Önce test sonra futbol
Giriş Tarihi: 28.3.2020

Özdemir, kulüplerden gelecek korona virüs sonuçlarından sonra ’na danışıp, “Liglerin ne zaman, ve ne şekilde oynanacağına sonra karar vereceğiz” dedi.

Dünya korona virüs salgını belasından kurtulmak için seferberlik ilan ederken virüsten etkilenen futbolun da geleceği tartışılmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin kaderinin 2 Nisan'da Bilim Kurulu ile yapılacak toplantının ardından belli olacağını dile getirdi. Türkiye'deki profesyonel 128 kulübün futbolcuları, yöneticileri ve çalışanlarıyla karantinaya alındığına dikkat çeken Özdemir, "Şimdi kulüplerimiz tüm bireylerine korona testi yaptırıyor. Biz TFF olarak kulüplerimizle temas halindeyiz. Durumu yakından takip ediyoruz" dedi. Kulüplerden gelecek test sonuçlarına göre liglerin devam edip etmeyeceğine karar vereceklerini dile getiren Özdemir, "Şuanda bu konuyu tartışıp birbirimizi suçlamanın anlamı yok. Biz bu ligi sağlıklı şekilde oynatıp bitirmek istiyoruz. Kulüplerden alacağımız sonuçlarla bu iş biraz daha netlik kazanır. Lig ertelenir mi, oynanırsa nasıl bir sistem ve ne şekilde oynatılır. Bunun FIFA, UEFA ayakları var. Transferler, sözleşmeler, taraftarlar bölümü, yayıncı kuruluş kulüplerin ekonomik durumları var. Bunları tek başımıza yapacak değiliz. Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle kulüplerle ve futbolun tüm faktörleriyle konuşulup karara bağlanır" şekilnde konuştu.

BİLİM KURULU NE DİYOR?
TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2 Nisan'da yeniden yapılacak değerlendirme toplantısında Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin önemli olduğunu söyledi. Peki Bilim Kurulu bu konuda ne diyor? Daha önce 18 Mart'ta kurulun üyelerinden Prof. Dr. Recep Öztürk 3 maddelik şu açıklamayı yapmıştı: "Öncelikle ligin kalan bölümü de seyircisiz oynanır. Maçların oynanacağı yerlerde virüs riskleri tamamen ortadan kaldırılır. Sporcular arasında görülürse maçların tamamen ertelenmesi gündeme gelir."

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