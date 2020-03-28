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Sonuçlar negatif

Sonuçlar negatif
Giriş Tarihi: 28.3.2020

, ve ’un ardından de temiz çıktı.

Kulüpler futbolcularını, antrenörlerini ve çalışanlarını korona virüs testinden geçirirken Başakşehir, kulübü de resmi sitesi üzerinden tüm takımın test sonuçlarının negatif olduğunu duyurdu. Açıklamada korona virüse yakalanan Başkan Göksel Gümüşdağ ile ilgili olarak da, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın yeni yapılan test sonucu negatif çıkmasına rağmen 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede terbir amaçlı tutulmaktadır" denildi.

KAYSERİ'DE BİR VAKA
Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak'ın kontrol sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından Galatasaray ve Beşiktaşlı futbolcu, teknik ekip ve çalışanlar da teste tabi tutulmuş tüm sonuçlar negatif çıkmıştı. Trabzonspor da test sonuçlarının negatif olduğunu duyurmuştu. Göztepe'de de test sonuçlarının negatif olduğunu duyurdu. Kayserispor ise dün bir idari görevlinin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

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