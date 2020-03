Yatağında bile durmuyor

Korona virüs test sonucu pozitif çıkan Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim futbolcularına mesaj yollayarak, “Ben iyiyim. Çok çalışın, evden çıkmayın” dedi.

Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede bile rahat durmuyor. 66 yaşındaki tecrübeli teknik adam futbolcularına video ile bir mesaj ulaştırdı. Dört gündür tedavi gören Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, hastane odasında bir video çekip futbolculara ulaştırdı. Terim, mesajında, "Merak etmeyin, ben burada iyiyim. Size verilen programı harfiyen uygulayın. Çok çalışın, zinde kalın. Sakın evinizden dışarıya çıkmayın" dedi.

AKLI FUTBOLCULARDA

Terim'in hasta yatağında bile futbolcularını düşünüp onlarla mesajlaşması durumunun iyiye gittiğinin göstergesi olduğu belirtildi. Kızı Buse Terim Bahçekapılı da dün sosyal medyadan yayınladığı mesajında, "Babam her geçen gün iyiye gidiyor. Hepinizin dualarına ihtiyacımız var. İnşallah her şey daha iyi olacak" diye konuştu.



Albayrak'tan mesaj var

Korona virüs tedavisi gören Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Twitter hesabından açıklama yaparak, "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.