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hazır kıta

Altay hazır kıta
Giriş Tarihi: 29.3.2020

, ertelenen lige hazır girmeleri gerektiğini söyledi, “Futbolcularımıza programlarını verdik” dedi

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, korona virüs salgını nedeniyle ertelenen lige siyahbeyazlı takımın hazır girmesi gerektiğini vurguladı. Ligin yeniden başlama tarihinin net olmadığını dile getiren Koşukavak, "Profesyonel bir oyuncu grubuna sahibiz, ne yapmaları gerektiğini iyi biliyorlar. Şu anlık birlikte antrenman yapma şansımız yok ancak onların maç kondisyonlarını kaybetmemeleri için belli bir program dahilinde yapabilecekleri çalışmaları verdik. Oyuncularımız evlerinde ve tesislerimizde belirlenen saatlerde kişisel izolasyona dikkat ederek idmanlarına devam ediyor" dedi. "Oyuncularımızın sağlığı için tüm tedbirleri aldık" diyen deneyimli teknik adam, "Bu çalışmalar sahada takım halinde yapılacak idmanların yeri tutmasa da TFF'nin yeni maç programını ilan ettiği an mümkün olan en üst düzeyde olmayı hedefliyoruz. İlerleyen günlerde açıklanacak programa göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TESİSLERDE ÇALIŞMA
Altay'da yönetim kurulu tesisleri dış dünyaya kapatarak dezenfeksiyon çalışmalarına hız vermişti. Çalışmalarını evlerinde sürdüren siyah-beyazlı oyuncular ise yaptıkları bireysel çalışmaları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
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