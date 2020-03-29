Altınordu’ya dev talip

Yetiştirdiği genç yetenekleri Avrupa’ya göndererek kasasını dolduran kırmızı-lacivertlilerin 20 yaşındaki hücum oyuncusu Hüseyin Atakan Üner’e Alman ekibi Mainz 05’den teklif var

TFF 1. Lig'de altyapısından yetişen ve sadece Türk oyunculardan kurulu kadrosuyla mücadele eden, birçok oyuncusunu Avrupa'ya ve Türkiye'ye gönderen Altınordu'nun 20 yaşındaki hücum oyuncusu Hüseyin Atakan Üner'e yurt dışından talip var. Sol kanat ve forvet pozisyonunda oynayan genç futbolcuyu Alman ekibi Mainz 05'in transfer listesine aldığı öğrenildi. Bu sezon kırmızı-lacivertli ekibin bir çok maçını izleyen Mainz 05 kurmaylarının gelecek vaad eden Hüseyin'i yeni sezon kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.



OYUNCULAR EVDE ÇALIŞIYOR

İki sezon önce İzmir ekibinin Denizlispor'dan renklerine kattığı Hüseyin Atakan, bu sezon görev yaptığı 26 maçta 3 gol atarken 6 asist yaptı. Denizlispor ve Sarayköy 1926 FK'da da oynayan genç futbolcu için Altınordu yönetimi henüz bonservis bedeli belirlemedi. Hüseyin kariyerinde 84 mücadelede 8 gol atarken, 13 asist yaptı. Altınordu'da futbolcular yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazırlıklarını evlerinde sürdürüyor. Teknik ekibin tüm çalışmaları görüntülü takip edip, kayıt altına aldığı bildirildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bu zor süreçte her şeyin en kısa sürede normale dönmesini istiyorsak evde kalalım, sağlıklı olalım" ifadelerini kullandı.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ