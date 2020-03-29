'#EvdeKal’dılar başardılar

Futbol camiasında artan korona virüs vakalarının ardından yapılan korona virüsü tarama testlerinde Göz-Göz’de kimsede olumsuz tabloya rastlanmadı.

Dünyanın dört bir köşesinde ve ülkemizde korona virüs belasından kurtulmak için büyük çabalar harcanırken Sağlık Bakanlığı'nın tüm yurtta ilan ettiği #EvdeKAL çağrısına spor dünyası da kayıtsız kalmadı. Göztepe de birçok kulüp gibi tesislerinde her türlü önlemi alırken tüm futbolcularını, antrenörlerini ve çalışanlarını evlerine gönderdi. Futbolcular teknik heyetin verdiği program doğrultusunda evlerinde çalışmalarını yapıp süreci kontrol altında geçirdi ve geçirmeye de devam ediyor.



ANTRENMANLARA EVDE DEVAM

Göztepe resmi internet sitesinden önceki gün yaptığı açıklamada futbol takımına yapılan yeni tip korona virüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Açıklamada, "Futbol camiasında artan korona virüs vakalarının ardından 25 Mart Çarşamba günü kulüp başkanı yöneticiler de dahil A Takım futbolcuları ve teknik heyete test yapıldı ve testlerin sonucunun negatif çıktı" denildi. Kulübün süreci yakından takip ettiği ve futbolcuların antrenmanlarını verilen program doğrultusunda evden sürdürdüğü kaydedildi. Tüm hastalara acil şifalar dilendiği açıklamada herkesin #EvdeKAL çağrısına uyması istenirken sağlık çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür edildi.



KEŞKE AİLEM DE İZMİR'DE OLSAYDI

Göztepe'nin İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni, ülkesi İtalya'da salgından dolayı yaşanan Napoölümlere çok üzüldüğünü belirtirken, "Ülkem korona leoni, ölümlere virüsten en çok etkilelerin başında. İtalya'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ailem de aklım da orada. Uzun bir süredir İtalya'da bulunan ailemi de İzmir'e getirmenin yollarını arıyorum. İtalya'da uçuşlar yasak. Bu ortamda yapacağım tek şey onlarla telefonla devamlı görüşmek ve evde kalıp idmanlarıma devam etmek. Zor süreç yaşıyoruz. Evimizde kalmamız lazım" diye konuştu.









TÜRKİYE ÇOK GÜVENLİ

Göztepe'nin Portekizli yıldızı Andre Castro antrenmanlara evlerinde devam ettiklerini, taraftarlarla yakında statta görüşeceklerini belirtti. Castro, kulübün Twitter hesabından paylaşılan görüntülü mesajında taraftarlara Türkçe seslenerek, "Sen de evinde kal, yakında statta görüşürüz" diye konuştu.









KIZIYLA BİRLİKTE

Göztepe'nin Fransız futbolcusu Leo Schwechlen ve kızı Mia, korona virüs tehlikesine karşı herkesin evinde kalmasını istedi. Leo, Türkçe yaptığı video paylaşımında, "Sizi çok özledik. Biz antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Kendinizin ve ailenizin sağlığı için." dedikten sonra kızı Mia babasının konuşmasını "Lütfen evde kal" diye tamamladı.









ÖZGÜR ÖZDEMİR