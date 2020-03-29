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Haberler Spor Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın iyileştiği iddia edilmişti! Buse Terim'den açıklama geldi

ve 'ın iyileştiği iddia edilmişti! Buse Terim'den açıklama geldi

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın iyileştiği iddia edilmişti! Buse Terim'den açıklama geldi

29.03.2020, 21:42 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020,22:04

, koronavirüs nedeniyle tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü ve Galatasaray 2. Başkanı 'ın teslerinin negatif çıktığını iddia etmişti. Buse Terim paylaşımında, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi" dedi.

Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her iki ismin son testlerinin negatif çıktığını iddia etmişti.

BUSE TERİM İDDİALARI YALANLADI

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner'in iddialarına yanıt verdi. Buse Terim açıklamasında, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" ifadelerini kullandı.

"SON TESTLERİ NEGATİF, YAKINDA TABURCU OLACAKLAR"

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, Twitter hesabından "Evet nerede kalmıştık" notuyla yaptığı paylaşımda, "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" ifadelerini kullandı.

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