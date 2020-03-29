Fener’den dev hamle

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi G.Saray’ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan ve Emre’ye talip oldu. Transferin kısa süre içinde bitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe yönetimi boş durmuyor. Üst üste gelen başarısızlık nedeniyle yönetim işini sıkı tutarak şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler bu kapsamda yönünü Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Sivasspor'un yıldız isimleri Emre Kılınç ve Mert Hakan'a çevirdi. Yiğido'nun bu sene yakaladığı çıkışta başrol oyucusu olan iki ismi de kadrosuna katmak isteyen Kanarya, hücum bölgesinde yaşadığı sıkıntıyı bu şekilde halletmek istiyor.



İKİ İSMİ DE BERABERİNDE GETİRECEK

İleri uca da Muric'in yükünü hafifletecek bir isim arayışının da başladığı öğrenildi. Teknik direktör arayışlarına da hız veren kurmaylar, Erol Bulut'ta önemli mesafe kat ettiler. Sezon sonunda Alanyaspor ile olan sözleşmesi son erecek olan genç çalıştırıcının da sarı-lacivertli ekibe gelmeye sıcak baktığı, ancak sezon sonunu beklediği iddia edildi. Bulut'un gelmesi halinde ise iki ismi de getireceği, bu kişilerinde Papiss Cisse ve N'Skala olduğu öğrenildi.



İZMİR'DE YETİŞTİ

Altınordu alt yapısında yetişen 2017 senesinde Ekol Göz Menemenspor'da gösterdiği performansla Sivasspor'a gelen Mert Hakan Yandaş, 3 sezondur kırmızı-beyazlı formayı giyiyor. Mert Hakan bu süreçte 65 maça çıkıp 13 gol kaydetti. 25 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon ise takımın vazgeçilmez ismi olurken 30 mücadelede 10 gol atıp 4 asist üretti.



