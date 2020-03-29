G.Saray’da ilk hedef Lemina

Galatasaray, futbola verilen arada hem bu sezonun kalanıyla ilgili çalışmalarını netleştirmeye çalışırken diğer taraftan geleceğin kadrosunu inşa etmeye de başladı. Kadrosunu gençleştirmeyi hedefleyen Cimbom'un öncelikli isteği kadrosunda memnun olduğu kiralık oyuncuların bonservisini almak. Bunların başında da Lemina geliyor. Gabonlu orta saha, hem oyunu hem kulübe olan aidiyetiyle sarı-kırmızılıların gönüllerini feth etmiş durumda.



TERİM KALMASINI İSTİYOR

Fatih Terim de yıldız ismin kalmasını istiyor. Yönetim 26 yaşındaki futbolcunun bonservis pazarlıkları için Southampton ile masaya oturacak. Futbolcunun sakatlık problemi olduğu için sarı-kırmızılılar, İngilizlerin istediği 10 milyon Euro'luk rakamı gerçekçi bulmuyor. Cimbom bu transfer için 6 milyon Euro önerecek. Kalmak isteyen Lemina da transferi için yardım edecek.

'BURASI GÜVENLİ'

Galatasaray şu ana kadar korona kabusunu en fazla hisseden kulüp durumunda... Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve Yusuf Günay'ın testlerinin pozitif çıkmasıyla büyük şok yaşayan sarı-kırmızılılarda yetkili mercilerin ülke genelinde aldığı önlemler sonrası panik havası yok. Cimbom'un iki uluslararası yıldızı Falcao ve Muslera'nın ailelerinin de gelişmeleri büyük bir endişe ile takip ettiği hatta iki futbolcuya "Yanımıza dönün" çağrısı yaptığı belirlendi. Ancak hem Falcao'nun hem de Muslera'nın ailelerine, "Bizi sakın merak etmeyin. Çok iyiyiz. Burada bütün önlemler alındı. Türkiye şu anda çok güvenli" yanıtını verdiği öğrenildi.