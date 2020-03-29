Kaf-Kaf transferde terleyecek

Yeşil-kırmızılı yönetim, Mustafa Aşan, Anıl, Arif, Cenk, Hakan Kuş, Harun, Metin, Fatih ve Mustafa Değirmenci’yle görüşecek ve anlaşma zemini arayacak. Kurmayların yaz döneminde işi çok zor.

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da sezon sonunda 9 as futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Spor organizasyonlarına korona virüs salgını yüzünden ara verilip liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, 4 yıldır transfer yasaklısı olan Kaf-Kaf, sezon sonu masada terleyecek.



YASAK KALKMIYOR

Yeşil-kırmızılı kulüpte kadronun vazgeçilmez isimlerinden defans oyuncuları 28 yaşındaki Cenk Özbey, 24 yaşındaki Harun Atalay, 27 yaşındaki Metin Peker, 24 yaşındaki Mustafa Değirmenci, 22 yaşındaki Efe Fatih Eryener, orta saha oyuncuları 32 yaşındaki Mustafa Aşan, 26 yaşındaki Anıl Çıracı, 27 yaşındaki Arif Cılak ve forvet oyuncusu 26 yaşındaki Hakan Kuş'un mukaveleleri 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. Son dört sezondur transfer tahtası kapalı olan Kaf- Kaf'ta yönetim takımın bu 9 önemli oyuncusuyla masaya oturacak. Karşıyaka yönetimi bu sezon devre arasında transfer yasağını borçlu olunan isimlerden muvafakatname alarak kaldırma girişimlerinden sonuç alamamıştı. Yasağı kaldırması yaz döneminde de çok zor gözüken yeşil-kırmızılı kulüp sözleşmesi bitecek oyuncularla masaya oturacak, anlaşma zemini arayacak.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ