Kartal’a Karius şoku

Yönetim ekonomik krizden çıkış yolu ararken, Karius’tan gelen haber sonrası yıkıldı. Yıldız kaleci kulübü FIFA’ya şikayet etti

Beşiktaş yönetimi korona virüs nedeniyle liglere verilen arada sürecin sona ermesinin ardından oluşacak ekonomik sıkıntıların önüne geçmek için gayret gösteriyor. Siyah-beyazlı yönetim, yaşanan olumsuzluklara rağmen yeni sezon için çalışmalarını da ihmal etmiyor. Tüm bunlara karşın kaleci Loris Karius'tan gelen haber kulüpte şok etkisi yarattı. Alman file bekçisinin alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıkarken bu sıkıntılı günlerde FIFA'dan gelen ihtarname yönetimde büyük tepkiye neden oldu.



ÖNCEDEN ALACAĞI VAR

Karius'un hem Orman hem de Çebi döneminden alacaklarının bulunduğu ortaya çıktı. Çebi yönetiminin önceki dönemden kalan parasının yarısını ödediği sonraki dönemde de alacaklarının birikmesi üzerine 27 yaşındaki futbolcunun kulübü şikayet etmeye karar verdiği öğrenildi.