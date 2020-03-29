Lig planlaması yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, kulüplerden gelecek olan korona virüs test sonuçlarının ardından ligin yeniden planlamasını yapacaklarını açıkladı. Alınacak sonuçlar doğrultusunda durumu Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun gündemine taşıyacaklarını söyleyen Nihat Özdemir, "2 Nisan'a kadar kulüplerimizden gelecek sonuçları takip edeceğiz. Daha sonra kulüplerimiz ve yan unsurlarının da görüşünü alıp konuyu masaya yatıracağız" dedi.



BEKLEME SÜRECİNDEYİZ

Süper Lig'de 8 ve diğer alt liglerde 6'şar haftanın kaldığını ve bunu en sağlıklı ortamda, kimseye zarar vermeden bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Özdemir, "Konunun bir çok yönü var. Biz kulüplerimizle ve ilgili bakanlıkla devamlı temas halindeyiz. Şuan bekleme sürecindeyiz" dedi.

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