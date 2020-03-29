Menemenspor’a Süper Lig markajı

TFF 1. Ligi’nde ilk yılında sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertli ekibin genç yıldızı Murat Elkatmış’a Başakşehir kanca attı

İzmir'den son yıllarda Cengiz Ünder ve Alican Özfesli gibi isimleri bünyesine katan Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir şimdi de Ekol Göz Menemenspor'un genç hücum oyuncusu Murat Elkatmış'ı markaj altına aldı. Sol kanat ve santrafor pozisyonlarında oynayan 19 yaşındaki futbolcuyu takibe alan İstanbul temsilcisinin gelecek sezon bünyesine katmak için sarı-lacivertli kulüple temasa geçmesi bekleniyor.



U-19 TAKIMINDA PARLADI

Bu sezon TFF 1. Lig'de şans bulduğu 8 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Murat'ı Başakşehir'in oyuncu izleme komite üyelerinin birçok kez canlı izlediği öğrenildi. Murat, Menemen'in İstanbuspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçta gollerden birisini atmıştı. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon U-19 Akademi Lig'in de Ekol Göz Menemenspor ile Türkiye Şampiyonluğu yaşamıştı. Murat, U-19 Akademi Lig'inde forma giydiği 32 maçta 43 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Gelecek vaaden oyuncu için Başakşehir'in ısrarcı olduğu öğrenildi. Takımın en istikrarlı oyuncusu olan kaleci Gentian Selmani'ye Konyaspor ile Kasımpaşa, sağ kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu'na Antalyaspor ve Gençlerbirliği talip olmuştu.



■ BURAK HAKERLER