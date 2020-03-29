Sonuçlar temiz geliyor

Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor’un ardından Rizespor, Konyaspor ve Kasımpaşa’nın da test sonuçları negatif çıktı

Korona virüs nedeniyle lige verilen arada tüm takımlar kulüplerini dezenfekte edip, futbolcu, antrenör ve çalışanlarını eve gönderip çalışmaların bireysel olarak yapılasını sağlamıştı. Ligin ne zaman başlayacağı konusunda henüz tarih netleşmezken kulüpler Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun gözetiminde TFF'nin önerisiyle korona virüs testi yaptırmaya devam ediyor. G.Saray'da Fatih Terim, Abdürrahim Albayrak, Mahmut Recevik ve Yusuf Günay'ın test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine harekete geçen yönetim tüm takımı kontrolden geçirmiş ancak hiç bir oyuncu ve çalışanda virüse rastlanmamıştı. Ardından Galatasaray ile derbi oynayan Beşiktaş aynı şekilde kontrolden geçmiş ve siyahbeyazlılarda da sonuçlar negatif çıkmıştı.



SONUÇLAR NEGATİF

Bu arada Trabzonspor ve Başakşehir'den sonra Göztepe de test sonuçlarının negatif olduğunu duyurdu. Diğer Süper Lig kulüpleri de korona virüs testleri yaptırdı ve sonuçlarını beklemeye başladı. Alınan sonuçlara göre Rizespor, Konya ve Kasımpaşa'da da hiç bir olumsuz tanıya rastlanılmadığı sonuçların olumlu çıktığı bildirildi.