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Haberler Spor 1928 Bucaspor kaptanı Mustafa alkıs topluyor

kaptanı Mustafa alkıs topluyor

1928 Bucaspor kaptanı Mustafa alkıs topluyor
Giriş Tarihi: 30.3.2020

3. Lig 3. Lig 1.i Grup ekiplerinden 1928 Bucaspor'da, 38 yaşındaki kaptan Mustafa Şen gösterdiği performansla gençlere taş çıkardı. Bu sezon 22 resmi maça çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, Bin 381 dakika sahada kalıp 2 kez rakip fileleri sarstı. Ligde 21 maçın 15'inde banko görev yapan tecrübeli orta saha oyuncusu, bir dönem Ekol Hastanesi Balıkesirspor ve Aydınspor 1923 formalarını da terletti. Sezon başında Ekol Göz Menemenspor'dan transfer edilen Mustafa, ilk yarının ortalarında kadro dışı bırakılsa da sonradan affedilmişti. Öte yandan sarı-lacivertliler korona virüs salgınına alınan önlemler nedeniyle liglere ara verilmesiyle çalışmalarını evlerinden sürdürüyor. Teknik direktör Ersin Aka, tüm takımın çalışma programına uyduğunu söyledi.

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