Alperen’e kırmızı kart

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un 23 yaşındaki defans oyuncusu Alperen Babacan, formayı unuttu. 17 maçın 14'ünde ilk 11'de görev alıp 1347 dakika sahada kalan Alperen, teknik direktör Yılmaz Vural'ın gazabına uğradı. Geçen sezon Denizlispor formasıyla 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan genç oyuncu, Vural'ın görevde olduğu 9 haftada sadece Menemenspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Menemen maçının son dakikalarında gereksiz kırmızı kart gören Alperen sahadan atılınca Vural'ı çıldırttı, kendini yaktı. Alperen, bir daha ilk 11'i göremedi, 1 dakika bile şans bulamadı. Eskişehirspor ve Adana Demirspor deplasmanlarında yedek kulübesine mahkum kalan genç oyuncu, kadroya bile alınmadı. Alperen, Mehmet Altıparmak döneminde 19 lig maçında 12 kez ilk 11'de görev yapmıştı.

ÜMİT YÖNEY