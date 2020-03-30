Altay’ın cengaveri

Siyah-beyazlı formayla 27 maçta banko görev yapan 26 yaşındaki stoper Abdülkerim geçen sezon Yukatel Denizlispor’da yaşadığı Süper Lig sevincini tekrarlamak istiyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın en istikrarlı oyuncularından biri olan 26 yaşındaki stoper Abdulkerim Bardakçı, geçen sezon Yukatel Denizlispor'la yaşadığı Süper Lig sevincini bir kez daha tekrarlayacağını söyledi. Sezon başında Altay'a gelen Abdülkerim Bardakçı, 27 karşılaşmada banko görev yaptı, takımın sigortası oldu.

'İDDİAMIZ SÜRÜYOR'

Süper Lig'i çok istediklerini belirten deneyimli oyuncu, "Sezon içinde inişli çıkışlı bir grafik sergilesek de Yalçın Koşukavak hocamız ile iyi bir form grafiği yakaladık. İlk iki için iddiamız devam ediyor. Yaşanan korona virüs salgını nedeniyle liglere ara verildi. Ancak bu arada takım olarak kendimizi hazır tutmak için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Sezon sonunda Altay ile de Süper Lig'e yükselmeyi çok istiyorum. İki sezon üst üste şampiyonluk apoleti takmak kariyerim için önemli. Liglerin başlamasıyla büyük taraftarımızı tribünlerde yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.