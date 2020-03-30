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Aslan yıldızları tutacak

Aslan yıldızları tutacak
Giriş Tarihi: 30.3.2020

Galatasaray’da yönetim korona virüsü nedeniyle verilen arada boş durmuyor. Kurmaylar 4 isimden indirim isteyerek sözleşme uzatacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ara sona erdiğinde, sarı-kırmızılılar'ın kadro planlaması kaldığı erden devam edecek. Bu doğrultuda kendilerine görev verildiğinde yerine en iyi şekilde getiren tecrübeli isimlerle yeni sözleşmeler yapılacağı öğrenildi. Bu isimlerin başında Ryan Donk (33), Emre Akbaba (27), Ömer Bayram (28) ve Adem Büyük (32) geliyor. Fatih hocanın, bu dört oyuncunun sözleşme şartlarında değişiklik yapılmasını istediği öğrenildi. Donk'un 1 milyon 850 bin Euro garanti ücret olan maaşı düşürülecek, teklif 1+1 yıllık olacak. Sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Emre'nin, 1 milyon 750 bin Euro olan yıllık ücreti Türk Lirası'na çevrilecek. 1 yıllık daha mukavelesi bulunan Adem Büyük'ün, seneye 4 milyon TL olması gereken maaşında da indirim yapılacak ve süresi 1+1 yıl uzatılacak. 1 yıl sözleşmesi kalan bir diğer isim Ömer'in yıllık 400 bin Euro olan maaşı da Türk Lirası'na çevrilecek ve yeni mukavele 2 veya 3 yıllık olacak.

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