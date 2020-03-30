Denizli’den anlamlı jest

Korona virüs salgını nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlarımız için yardım ekibi oluşturdular

Korona virüs belası için herkesin kenetlendiği bir ortamda Denizlispor kulübü de müthiş bir sosyal projeye imza attı. Yeşil-siyahlı kulüp yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yardım ekibi kurdu. Denizlispor sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda, "Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Denizlispor olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız "0554 543 99 34" ve "0531 397 99 50" numaralı telefonlardan yardım edebilirler" denildi.

MAÇLAR ONLARA ÜCRETSİZ

Yukatel Denizlispor yönetimi sosyal medya hesabından daha önce de, yaptığı paylaşımda 65 yaş ve üzerindeki tüm Denizlisporlu taraftarların korona virüs belasından kurtulup maçların seyircili oynatılmaya başlatılmasının ardından karşılaşmaları ücretsiz olarak izleyebileceklerini müjdelenmişti.