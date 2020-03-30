EvdeKal sağlıklı kal

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgı nedeniyle evlerine kapanan yıldız futbolcular, yaptıkları paylaşımlarla takipçilerine 'Evde Kal' çağrısı yapıyor. Özellikle İtalya'da oldukça etkili olan salgın nedeniyle bir çok kayıp yaşanırken, yerli ve yabancı yıldızlar halkı evlerinde kalmaları konusunda uyarıyor. Ünlü isimler evde nasıl vakit geçirdiklerine dair paylaşımlar yapıyor. Yıldızlar her paylaşımın altına ise 'Evde Kal Türkiye' notunu düşüyor.