Fırsatçı Göz-Göz

Portekizli kaleci Beto ile bir yıl daha el sıkışanSerdar’ı takımda tutmak için önemli bir adım atansarı-kırmızılılar, şimdi de Soner Aydoğdu’yla görüşüyor.

Süper Lig'de korona virüs (KOVID-19) salgını nedeniyle karantinaya giren Göztepe, çalışmalarını bir taraftan evden sürdürürken yönetim de liglere verilen arayı fırsata çeviriyor. Sözleşmesi Mayıs ayında sona erecek 38 yaşındaki Portekizli kaleci Beto Pimparel'le kalması konusunda bir yıllığına tekrar el sıkışan sarıkırmızılılara, bir büyük müjde de başkanvekili Talat Papatya'dan geldi. Papatya, sarıkırmızılı ekipte 1.5 sezondur forma giyen ve performansıyla şimdiden transferin gözdesi olan Serdar Gürler için tüm kozların ellerinde olduğunu açıkladı. Papatya, ismi ciddi olarak Galatasaray ile anılan ve bonservisi İspanyol ekibi Huesca'da bulunan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun Göztepe'nin elinde olduğunu müjdeledi.

ALPASLAN'A TEKLİF YOK

Yine Serdar gibi adı F.Bahçe ve G.Saray ile sık sık anılan savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk için henüz kulübe resmi bir teklif gelmediğini belirten Papatya, "Serdar bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz ve kendisi burada çok mutlu" dedi. Sarı-kırmızılılar da kiralık olarak forma giyen bir diğer oyuncu Soner Aydoğdu'nun da satın alma opsiyonu Göztepe'de bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, iki oyuncu için Huesca ve Başakşehir kulüpleriyle bir araya gelip bonservis pazarlığı yapacak.



11 puanlık katkı yaptı

Göztepe'de bu sezon harikalar yaratan Serdar Gürler, ligde forma giydiği 22 maçta 6 gol atarken, 6 asist yaparak skora büyük bir katkı sağladı. Serdar'ın gol veya asist ürettiği 9 maçın 6'sını kazanan Göz-Göz, 2 maçı berabere bitirip sadece 1 kez yenildi. Serdar'ın gol veya asist ürettiği 9 maçta sarı-kırmızılı ekibe direkt olarak 11 puanlık bir katkı sağladı

Burak HAKERLER