Helal olsun size

Spor dünyamızın yıldızları forma rengi gözetmeden aynı yola baş koydu, yardıma muhtaç insanlara destek amacı için başlatılan kampanyaya destek verip gönüllerde taht kurdu.

Futbol ailesini harekete geçiren ilk adımlar Tuncay Şanlı'nın Sakarya'daki otelini sağlık çalışanlarına tahsis edeceğini açıklamasıyla başladı. Ardından Galatasaraylı Adem Büyük'ün erzak yardımı desteği ön plana çıktı. Sonrasında Juventuslu Merih Demiral'ın Sağlık Bakanlığı'na maske, test kiti ve koruyucu ekipman bağışları geldi. Demiral, öğrencilere kitap seti ve ihtiyaç sahiplerine erzak yardımında da bulundu. Sosyal medyada "Sende var mısın?" mesajı ile birbirlerine pas atan futbolcular, kampanyanın çığ gibi büyümesini sağladı. Kampanyaya Cedi Osman da destek verdi. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ve Beşiktaşlı Umut Nayir'in kampanya ya biner adet erzak yardımı ile katılmasının ardından, Ankaragücülü İlhan Parlak, Gaziantepli Furkan Soyalp ve Mert Çetin, sonra da Konyasporlu Selim Ay da dahil oldu.

RAKAM 15 BİNLERE ULAŞIYOR

En az iki bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşılması için başlatılan kampanya da ise rakam 10 binlerin üzerine çıkarken, futbolcular sosyal medya aracılığıyla birbirlerine pas atarak rakamın daha da gelişmesini sağladı. Tahminen bu rakam 15 binlere yükseliyor. Futbol dünyasında başlatılan yardım kampanyasına diğer sporcular ve kulüpler de katıldı. Futbolcular ihtiyaç sahiplerine erzak ve kira yardımında bulunurken bazıları da hastanelere malzeme yardımında bulunuyor.



Kira yardımı yapacaklar

Seri A ekibi Roma'da oynayan Cengiz Ünder ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü de yardım kampanyasına kayıtsız kalmadı. Altınordu'dan yetişen iki futbolcu, Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın kira yardımı çağrısına olumlu yanıt vererek "biz de varız" diye konuştu.



Erzak yardımı sürüyor

Göztepe'den de Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Kayseri'den Emre Taşdemir, Sivas'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'da kampanyaya 1000'er erzak yardımı sözü verdi. Ayrıca A Milli Basketbol Takımı Genel Menajeri Kerem Tunçeri ve Milli Atlet Yasmani Copello da kampan-yaya destek verdi. Rizeli oyuncular da ihtiyaç sahipleri için harekete geçti.