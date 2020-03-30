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Haberler Spor Horozlar’da mesai iptal

Horozlar’da mesai iptal

Horozlar’da mesai iptal
Giriş Tarihi: 30.3.2020

Dün yapılması planlanan toplu antrenman yönetim kurulu tarafından 2. kez ertelendi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, korona virüs salgınına alınan önlemler nedeniyle ara verilen sezonda antrenmanlara başlama tarihini bir kez daha erteledi. Daha önce 26 Mart'ta toplanmayı planlayan yeşil-siyahlılar, pandeminin spor camiasına da sıçramasının ardından çalışma tarihini 30 Mart Pazartesi gününe ertelemişti. Ancak yönetim kurulu yaptığı toplantıda antrenmanların bu defa 2 Nisan Perşembe gününe alındığını açıkladı.

"EVDE GÜVENDELER"
Başkan Ali Çetin, en iyi şekilde önlemleri aldıklarını söyledi. Futbolcuların, teknik ekibin, personelin ve idari kadronun evlerinden dışarı adım atmadığını ifade eden Çetin, "İdmanlarımızı sürekli erteledik. Önemli olan insan sağlığı. Şu an 2 Nisan Perşembe günü toplanmayı kararlaştırdık. Bir aksilik olursa yeniden karar veririz" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP

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