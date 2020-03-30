Kaf-Kaf’ın demir adamı

Yeşil-kırmızılı takımda, 26 karşılaşmanın tamamında ilk 11’de görev yapan forvet oyuncusu Hakan Kuş, bu sezon gösterdiği performansla KSK’nin büyük kozu oluyor

3. Lig 2. Grup temsilcisi Karşıyaka'nın forvet oyuncusu Hakan Kuş rekora koşuyor. Yeşil-kırmızılıların tecrübeli golcüsü bu sezon takımının ligde oynadığı 26 karşılaşmanın hepsinde ilk 11'de sahaya çıktı. Takım içinde bütün lig mücadelelerde ilk 11'de başlayan tek oyuncu olan ve hiç bir maçı kaçırmayan Hakan, rakip fileleri 8 kez havalandırma başarısını gösterdi. Salgın nedeniyle lige verilen arada evinde çalışmalarını sürdüren 25 yaşındaki futbolcu, ülkenin normale dönmesini beklediklerini belirtti. Çalışmalarını aksatmadığını belirten Hakan Kuş, "Her an lig başlayacakmış gibi kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Umarım en kısa sürede hayat normale döner ve yeşil sahalardaki yerimizi alırız" diye konuştu.

KARŞIYAKA'DA TARİH BELİRSİZ

Korona virüs salgını yüzünden liglere verilen arada futbolculara evlerinden çalışmaları için özel program çıkaran Karşıyaka'nın antrenmanlara ne zaman yeniden başlayacağı belirlenmedi. Liglerin tatil edilmesinin ardından İstanbul'a ailesinin yanına giderek gelişmeleri bekleyen teknik direktör Sonar Tolungüç, "Ailecek bireysel karantinaya uyup sokağa çıkmıyoruz. Takımla sürekli temas halindeyiz. Bireysel antrenmanları aksatmadan sürdürüyorlar" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ