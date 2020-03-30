Kara Kartal bombalayacak

Gelecek sezon zirveye oynamak isteyen Beşiktaş yönetimi çalışmalara başladı.

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk yarışında sonuna kadar yer alacak bir kadro oluşturmak için çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlılar, yeni yapılanma için düğmeye bastı. Bu doğrultuda ilk adımı kale bölgesinde atacak olan Kartal, Loris Karius'la yollarını ayırarak yerine Volkan Babacan'ı düşünüyor. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan Volkan'ın da daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek için istekli olduğu ve bu konuda Başakşehir'den izin isteyeceği kaydedildi.

MENSAH'I BU KEZ ALACAK

Siyah-beyazlılar, yeni sezonda gol bölgesinde bir sorun yaşamamak için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Kartal, menajerler aracılığıyla kulübe önerilen Mario Mandzukic'e sıcak bakıyor. Oyuncunun da iyi bir teklif gelmesi halinde kabul edeceği iddia edildi. Orta sahaya da takviye yapmak isteyen yönetimin devre arası da almak istediği Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah'ın peşinde olduğu kaydedildi. Beşiktaş'ın, genç oyuncu için futbolcu artı para formülüyle sarı-kırmızılıları ikna etmeyi planladığı belirtildi.