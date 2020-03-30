Kulüplerden destek

Galatasaray'dan sonra Rizespor'da ihtiyaç sahiplerine kulüp olarak desteğe hazır olduklarını açıkladı. Yeşilmavili kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların Türk Kızılay ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla ailelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürüttüğü belirtildi. Yerli futbolcular gibi yabancı oyuncuların da gıda yardımına destek olduğunun ifade edildiği açıklamada, futbolcuların yaptığı bireysel yardımların dışında da kulüp olarak camianın ileri gelenlerini de kapsayacak şekilde kampanyanın içinde olacaklarını açıkladı.

G.SARAY'DA DESTEKLEDİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de önceki gün salgın nedeniyle ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlayacağını belirtmişti. Cengiz, kulübün internet sitesinden, "Ben de kulübüm adına beslenme ve sağlık gibi hayati konularda yardımcı olmak için ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere 500 bin lira bağışlıyorum" demişti.