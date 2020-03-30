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Haberler Spor Merih Demiral ateşi yakmıştı

ateşi yakmıştı

Merih Demiral ateşi yakmıştı
Giriş Tarihi: 30.3.2020

Sanatçı Haluk Levent'in öncülüğünde başlatılan yardıma muhtaç insanlara destek çağrısına ilk katılan isimlerden birisi de Juventus forması giyen Merih Demiral olmuştu. Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına rağmen çalışmak için evlerinden çıkmak zorunda olan 2 bin aileye erzak yardımı yapacağını duyurdu. Merih Demiral, "Kenetlenelim, biz hep birlikte bu virüsü de yeneriz" demişti.

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