Ravil vitrine çıktı

İki takımın uzun süredir görüşmehalinde olduğu öğrenilirken, kulüpÇağlar transferindeki yolu izleyecek.

TFF 1. lig temsilcisi Altınordu'nun bu sezon vitrine çıkardığı 16 yaşındaki Ravil Tagir'e Bundesliga ekiplerinden Freiburg'un talip olduğu öğrenildi. İki kulüp arasında uzun zamandır görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Alman temsilcisi, 2016 yılında kırmızı-lacivertli ekipten şuan Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'yü transfer etmişti. Çağlar'ı 19 milyon Pound karşılığında İngiliz ekibine satan Freiburg şimdi de orta saha oyuncusu Ravil'de aynı yolu izlemek istiyor.

BONSERVİSİ BELİRSİZ

Ravil Tagir için henüz netleşen bir bonservis bedeli yok. Ancak genç futbolcuyu İngiltere, Belçika ve İspanya'dan başka kulüplerin de takip ettiği gelen haberler arasında. Altınordu ile Freiburg 4 yıl önce Çağlar transferi döneminde yapılan görüşmeler sonrası diğer kulüplere göre bir adım önde gözüküyor. Kırmızı-lacivertli ekip, 2.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 payla Çağlar Söğüncü'yü Alman ekibine satmıştı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ