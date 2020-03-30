Salgın hakemleri vurdu

Korona virüs salgınıyla liglerin ertelenmesi, hakemlerin büyük gelir kaybı yaşamasına neden oldu. Maçlarda görev yapan ve aldığı maç başı ücretlerle geçinen hakemler, şu an mali anlamda büyük sıkıntı yaşıyor. TFF'nin organizasyonu altında düzenlenen liglerde, Türkiye'de toplam 1493 hakem görev yapıyor. Bunlardan 21'i profesyonel sözleşme imzaladığı için maaşlarını alabiliyor. Ancak onlar da maç başı gelirlerinden oldular. Süper Lig'de maç başına 10 bin TL gelir elde eden hakemler, şimdi maaşlarıyla hayatlarına devam ediyor. Ancak bir de bu dönemde gelirlerini sıfırlayanlar var. Profesyonel olmayan 1472 hakemin yanı sıra gözlemci ve temsilciler bu dönemde büyük gelir kaybına uğradı.