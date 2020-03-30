Sezon iptal edilir

Aleksander Ceferin, liglerin mayıs, haziran ya da haziran sonundan başlatmaları için üç ihtimalleri olduğunu, bu tarihlerde baş-lamazsa sezonun kaybedileceğini belirtti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla duran futbol sezonlarının tamamlanabilmesi için mayıs, haziran ya da haziran sonundan başlatmaları için üç ihtimalleri olduğunu, bu tarihlerde başlayamamaları durumunda bu sezonun kaybedileceğini belirtti. İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica gazetesine konuşan Ceferin, dramatik bir dönemden geçtiklerini şu aşamada sağlığın her şeyden önce geldiğini ifade etti. Ceferin, "Üç seçenek var. Mayıs ortası, haziran ya da haziran sonunda yeniden başlamak. Eğer bunu başaramazsak, muhtemelen sezon kaybedilmiş olacak. Ya da bir sonraki sezonu daha geç başlatmak koşuluyla yeni sezonun başlayacağı tarih de olabilir. Ligler ve kulüpler için en iyi çözüm hangisi göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

GÖÇMENLER İÇİN SAHA

UEFA başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye, Yunanistan ve İtalya'nın güney bölgelerinin sığınmacı kriziyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerken, "Türkiye Futbol Federasyonu ile göçmenler için bir futbol sahası inşa edeceğiz. Sadece profesyonel futbol değil, iyi ve faydalı şeyler bunların paylaşımı için de kullanılabilir." ifadelerini kullandı.