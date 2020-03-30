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Haberler Spor Tok’tan uzaktan tekvando eğitimi

Tok’tan uzaktan tekvando eğitimi

Tok’tan uzaktan tekvando eğitimi
Giriş Tarihi: 30.3.2020

İzmir'de tekvando branşında faaliyet gösteren kulübün antrenörlüğünü yapan ve yaklaşık 130 öğrencisi bulunan eski milli sporcu Serkan Tok, öğrencilerine, internet üzerinden görüntülü telekonferans yöntemiyle uzaktan eğitim veriyor. Kuşak seviyelerine göre öğrencilerini 30-40 kişilik gruplara ayıran Tok, bu gruplardaki öğrencilerine her gün yaklaşık 1,5 saatlik antrenman yaptırıyor. Evlerinin bir odasını, balkonunu ya da bodrum katını spor salonuna çeviren öğrenciler, hocalarının görüntülü tele konferans yöntemiyle verdiği talimatları yerine getirerek formlarını korumaya çalışıyor.

HERKESE TAVSİYE EDERİM
Tok, "Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceler elde eden bir çok öğrencim var. Bunlardan bir kısmı milli takımlarda da görev yapıyor. Gelişim çağındaki öğrencilerimin 1, 2 ay evde yatmalarını istemiyorum. Bu nedenle bulduğumuz bir programla uzaktan eğitime başladım. Meslektaşlarıma da bunu tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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