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Haberler Spor Ünlü yıldızlar kayıtsız kalmadı

Ünlü yıldızlar kayıtsız kalmadı

Ünlü yıldızlar kayıtsız kalmadı
Giriş Tarihi: 30.3.2020

Arda Turan, Burak Yılmaz ve Emre Çolak ailelerin (Sayısı belli değil) kira giderlerini karşılıyor. Cenk Tosun 250 aile-ye 2 aylık gıda paketi yardımı yapacak; Merih Demiral 2000, Altay Bayındır, Umut Nayir, Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, İlhan Parlak, İrfan Can Kahveci 1000'er, Umut Meraş 200, Orhan Ovacıklı ise 40 aile-nin erzak ihtiyacını karşılayacak. Bu arada Beşiktaşlı Caner 1000 ailenin, Mehmet Topal da 200 ailenin 2 aylık erzak ihtiyacı-nı karşılayacaklarını bildirdi.

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