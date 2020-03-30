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Yabancılar bombaladı

Yabancılar bombaladı
Giriş Tarihi: 30.3.2020

TFF 1. Lig'de 28 karşılaşmada rakip fileleri 36 kez havalandıran Altay'ın gol yükünü yabancı oyuncuları sırtları. Siyahbeyazlı ekibin 5 yabancı futbolcusu 28 gol atarken, yerlilerden 8 gol katkısı geldi. İzmir ekibinde gol krallığında zirvede yer alan Paixao attığı 17 golle hem ligin hem de takımının en skorer ismi oldu. Altay'ta Putsila da attığı 5 golle skora büyük katkı sağladı. Kappel 3, Tatos 2 ve Leandrinho da 1 kez rakip fileleri havalandırdı. İzmir temsilcisinde stoper Abdülkerim Bardakçı ve ön libero Yılmaz attıkları 2'şer golle Türk isimler arasında en skorer futbolcular oldu. İbrahim Öztürk, Murat Uslu, Kerim Avcı ve devre arası A takımdan gönderilen Deniz Vural da 1'er golle takımlarına katkı sağladı.

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