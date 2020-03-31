Altay’dan örnek davranış

Ünlü rock şarkıcısı Haluk Levent’in başlattığı “Dayanışma Günleri” yardım kampanyasına katılan Koşukavak ve futbolcular, korona virüssalgınından etkilenen 10 bin 252 aileye yetecek gıda yardımı yaptı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ve öğrencileri, ünlü rock şarkıcısı Haluk Levent'in başlattığı "Dayanışma Günleri" yardım kampanyasına katılarak alkış topladı. Son dönemde imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nin projesi kapsamında sanat ve spor camiasındaki ünlülerden yardım istedi

TARAFTARLARDAN ÖVGÜ

Proje sayesinde koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen 10 bin 252 aileye yetecek gıda yardımı toplandı. Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Altay Teknik Direktörü Sevgili Yalçın Koşukavak aradı. Dayanışma günleri kapsamında 50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediklerini belirtti. Teşekkürler Yalçın dostum. Sağ olasın Büyük Altay" ifadelerine yer verdi. Altaylı taraftarlar da sosyal medyadaki gönderinin altında teknik direktörlerinden övgüyle bahsedip, "Altay İzmir'in güneşidir, Büyük Altay Ege'nin parlayan yıldızıdır" yorumları yaptı. Yardımların 10 gün içinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşacağı bildirildi.