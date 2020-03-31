Antalya’da tamamlansın

Deneyimli teknik adam, “Süper Lig takımlarının hepsi 15 Mayıs’ta izole bir ortamda toplansın. Maçlar seyircisiz olarak çarşamba ve pazar günleri hızlandırılmış bir şekilde oynatılıp lige nokta konulsun” dedi.

Korona virüs nedeniyle ara verilen liglerin geleceği için her geçen gün farklı senaryolar ortaya atılırken bir öneri de Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'dan geldi. Deneyimli teknik adamdan Antalya şehrinin her yıl spor turizminde dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, "Sürecin gidişatına göre belirleyici olacak bir durum var önümüzde. Benim fikrim 15 Mayıs'ta takımların Antalya'da toplanması. Orada izole ve sağlıklı bir futbol ortamı kurulabilir. Antalya fiziksel açıdan bu imkanlara sahip. Takımlar hem hazırlık süreçlerini geçirir hem de çarşamba pazar olmak üzere sıkışık takvimle birlikte lig orada rahatça tamamlanabilir. Bu teklifime birçok kulüpten başkan, yönetici, teknik direktör ve futbolculardan da olumlu karşılıklar geldi. Aslında en mantıklı olan bu. Bu ligi bitireceksek ki bitirmek zorundayız en az zararla sonuca ulaşacağımız bir sistem olmalı" dedi.



SEYİRCİLİ OYNATILAMAZ

Bu sezonun artık seyircili oynanılma şıkkının da ortadan kalktığını dile getiren Çalımbay, "En azından orada oynanacak maçları bütün insanlar televizyondan izleyebilir. Böylelikle seyahat sıkıntısı da ortadan kaldırılmış olabilir. Play-Off ve Türkiye Kupası maçları da bu şekilde gerçekleşebilir. Bunu diğer alt liglerde de uygulayabiliriz" dedi.



Önceliğimiz insan hayatı

Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, liglere ara verilmesinin ardından yaşadığı şehir olan İstanbul'a dönüş yapmadı. Bu süreçte tek başına Sivas'ta kalmayı tercih eden deneyimli teknik adam, kendisini eve kapattı. Evlerinde kalan oyuncularını telekonferans sistemiyle takip edip idmanlar yaptıran Çalımbay, "Böylesine bir ortamda şampiyonluğu konuşmak anlamsız. Hayatta futboldan daha değerli şeyler var" dedi.