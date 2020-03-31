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Aslan’a piyango

Aslan’a piyango
Giriş Tarihi: 31.3.2020

Gelecek senenin transfer çalışmalarına şimdiden başlayan G.Saray’a ’den sürpriz teklif geldi. Wolves, Luyindama’yı gözüne kestirdi.

Galatasaray lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdürürken, dün İngiltere'den gelen haberle sevindi. UEFA'nın Finansal Fair-Play kuralları gereği oyuncu satmadan alamayan sarı-kırmızıların yıldız oyuncusu Christian Luyindama'ya Premier Lig'de bu sezon harikalar yaratan Wolverhampton talip oldu. Daha öncede yıldız savunmacıyı gündemine alan Ada temsilcisi Christian Luyindama'nın sakatlanmasının ardından transferden vazgeçmişti.

İNGİLTERE YOLCUSU
Teknik direktör Nuno Espirito'nun özellikle çok istediği 26 yaşındaki yıldız için tüm imkanlarını zorlayacak olan Wolverhampton, 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Luyindama'dan gelecek parayla transfer yapacak olan Galatasaray'da kurmaylar, fiyatı biraz daha yukarı çekmeye çalışıyor. Görüşmeler tam gaz devam ederken, Demokratik Kongolu stoperin yaz aylarında İngiltere'nin yolunu tutması sürpriz sayılmayacak. Cim- Bom yıldız savunmacıdan gelen parayla gelecek sezon için başta forvet olmak üzere takviye yapacak.

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