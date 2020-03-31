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Haberler Spor Dört ayda 481 milyon Euro

Dört ayda 481 milyon Euro

Dört ayda 481 milyon Euro
Giriş Tarihi: 31.3.2020

Gelirlerden yoksun kalan kulüpler mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında maaşlarında kesinti yapılması için oyuncularıyla görüşmelere başladı. Yıllık maaş ödemeleri spor kulüplerinde 10 ay üzerinden yapılıyor. G.Saray'ın futbolculara ödemesi 6 milyon Euro. Kısacası 4 aylık süreçte G.Saray'ın ödemek zorunda olduğu tutar 24 milyon Euro. Aylık ödemesi 5 milyon Euro olan Fenerbahçe 20, 4 milyon Euro olan Beşiktaş 16 ve 1.7 milyon Euro olan Trabzon 6.8 milyon Euro bu süreçte ödeme yapmak zorunda. Bu rakamın 7.21 Euro kurundan TL olarak karşılığı ise 481.6 milyon Lira.

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